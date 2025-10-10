У Липецькій області рф розбився винищувач МіГ-31
10 жовтня 2025, 08:18
МіГ-31. Фото: testpilots.ru
Однак екіпаж катапультувався
У Липецькій області росії зазнав аварії винищувач-перехоплювач МіГ-31.
Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони рф.
За офіційною інформацією, пілоти встигли катапультуватися, загрози їхньому життю немає.
Проте причини інциденту наразі не уточнюються.
В червні ми писали, що Україна атакувала авіабазу в рф, ймовірно, знищено МіГ-31 з "Кинджалами".