У Липецькій області рф розбився винищувач МіГ-31

Однак екіпаж катапультувався

У Липецькій області росії зазнав аварії винищувач-перехоплювач МіГ-31.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони рф.

За офіційною інформацією, пілоти встигли катапультуватися, загрози їхньому життю немає.

Проте причини інциденту наразі не уточнюються.

В червні ми писали, що Україна атакувала авіабазу в рф, ймовірно, знищено МіГ-31 з "Кинджалами".