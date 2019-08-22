У Лисичанську відновили електрику для водоканалу: близько 80 тисяч людей були без водопостачання Станом на ранок 22 серпня система заповнюється водою

На трьох насосних і двох каналізаційних насосних станціях "Лисичанскводоканалу", які були відключені 19 серпня через заборгованість, відновили електропостачання.

Фото: donbasssos.org

Станом на ранок 22 серпня система заповнюється водою. Водночас залишається знеструмленою одна насосна станція "Привілля", повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Нагадаємо, що об’єкти комунального підприємства "Лисичанськводоканал" 19 серпня відключили від електропостачання через борги, унаслідок чого мешканці міст Новодружеськ, Привілля та частково Лисичанська (всього близько 80 тисяч абонентів) залишилися без водопостачання.

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