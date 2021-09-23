У М’янмі під час сутичок військових із бойовиками втекли з міста майже всі жителі

Під час боїв наприкінці минулого тижня артилерійським вогнем було знищено низку будівель у місті Тантланг, штату Чин

Майже усі 8 тисяч мешканців міста Тантланг, у М'янмі, втекли на тлі тривалих бойових дій між урядовими військами та бойовиками, які виступають проти військового перевороту в країні.

Під час боїв наприкінці минулого тижня артилерійським вогнем було знищено низку будівель у місті Тантланг, штату Чин.

Як зазначається, на тлі тривалих сутичок тисячі мешканців міста втекли до Індії через кордон, що пролягає неподалік.

У сусідньому індійському штаті Мізорам повідомляють, що протягом останнього тижня з М'янми туди прибули 5 500 осіб.

Спеціальний доповідач ООН Томас Ендрюс заявив, що існуюча ситуація в місті Тантланг - це пекло, створене руками військової хунти, що контролює владу в країні.

Як повідомлялося, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан.

Колишній генерал та віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного голови держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки діятиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

Керівниця правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", очільниця МЗС та фактична лідерка країни Аун Сан Су Чжи та президент країни Он М'їн були заарештовані.

Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжи. Багато країн світу засудили цей переворот.