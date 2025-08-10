Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У МЗС України відреагували на переговори рф та США

10 серпня 2025, 13:53
У МЗС України відреагували на переговори рф та США
Фото: МЗС України
Сибіга зазначив, що кожна поступка рф спровокує майбутню агресію.
Не можна робити жодних поступок чи подарунків російським окупантам, щоб заспокоїти їх.
 
Про це написав у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
 
"Тільки сила і єдність можуть змусити росію припинити війну. Кожна поступка провокує подальшу агресію. Ось чому Україна твердо дотримується своїх принципів і цінностей. Ми залишаємося відданими забезпеченню справедливого і тривалого миру на основі Статуту ООН і міжнародного права разом із нашими американськими та європейськими
 
У такий спосіб він відреагував на пост президента України Володимира Зеленського, у якому той наголосив, що зараз потрібна не пауза в убивствах, а справжній, тривалий мир.
МЗС Українивійна в Україніросія окупанти

