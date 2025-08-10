У МЗС України відреагували на переговори рф та США

Сибіга зазначив, що кожна поступка рф спровокує майбутню агресію.

Не можна робити жодних поступок чи подарунків російським окупантам, щоб заспокоїти їх.

Про це написав у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Тільки сила і єдність можуть змусити росію припинити війну. Кожна поступка провокує подальшу агресію. Ось чому Україна твердо дотримується своїх принципів і цінностей. Ми залишаємося відданими забезпеченню справедливого і тривалого миру на основі Статуту ООН і міжнародного права разом із нашими американськими та європейськими