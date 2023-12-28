У Німеччині місцева політика блокує плани ЄС щодо збільшення виробництва зброї та допомоги Україні

Місцева влада Тройсдорфа блокує розширення збройового гіганта.

Міська влада німецького містечка Тройсдорф створила несподівані перешкоди зусиллям Європи щодо збільшення виробництва зброї та допомоги Україні.

Про це пише Euractiv.

Зокрема, у місті, населення якого становить 80 тис. осіб, заблокували плани великої збройової компанії щодо розширення місцевого виробництва.

Видання пише, що враховуючи потреби розвитку, "ні" західного муніципалітету поблизу Кельна ставить під сумнів здатність ЄС збільшити виробництво зброї у такий відповідальний час. Вказано, що мер Тройсдорфа рідко відіграє якусь роль у міжнародній політиці. Однак на початку грудня очільник Міноборони ФРН Борис Пісторіус під час виступу в парламенті заявив, що місцевий чиновник відповідальний за гальмування проєкту. Визнаючи ризики, народний міністр закликав місцеву та регіональну владу працювати над прискоренням виробництва зброї.

"Тиск великий, тому що в Європі та Німеччині є справжня перешкода з боєприпасами", – заявив Пісторіус депутатам.

Так, протягом кількох тижнів місцева влада Тройсфорда сварилася зі збройовим гігантом Diehl Defence. Місцева фабрика компанії виробляє запалювальні пристрої, необхідні для великої кількості вибухових речовин, таких як ракети та ракетні заряди. Ці деталі використовуються при виготовленні ЗРК Iris-Т, три з яких уряд Німеччини поставив в Україну.

Але, як зазначили у виданні, Diehl Defense тепер бачить майбутнє свого заводу в Тройсдорфі під серйозною загрозою. Це сталося після того, як місто вирішило претендувати на частину бізнес-парку, де розташована дочірня компанія групи DynITEC.

Виробник зброї хотів викупити землю, яку виставила ​​на продаж колишньою збройова компанія Dynamit Nobel. За рахунок цієї землі Diehl Defense хотів розширити свої виробничі потужності. Зі свого боку, місцева влада планує переобладнати під будинки та офіси ділянку розміром із 50 футбольних полів, яка ідеально розташована поблизу центру міста.

"Поставивши під сумнів об’єкт у Тройсдорфі, підривається обороноздатність Федеративної Республіки Німеччина", – попередив член ради директорів Diehl Defence Томас Боденмюллер.

Широкий спектр міських радників, від консервативного мера Олександра Бібера до еколога Зелених і ультралівих Die Linke – приблизно дві третини ради – відмовилися пожертвувати такою великою територією в центрі міста. Зокрема, за словами місцевої влади, виробництво вибухівки та бойових пристроїв вимагає величезних захисних зон навколо фабрики, які, нібито неможливо забудувати з міркувань безпеки.

Голова Комітету з питань оборони нижньої палати Бундестагу та непохитна прихильниця України Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн вважає позицію мера Тройсфорда "просто безвідповідальною". Зокрема, вона заявила, що "йдеться про Україну, але також і перш за все про безпеку Німеччини".

Як зазначили у виданні, поки що Бібер залишається незворушним. І попри посередницькі зустрічі напередодні різдвяних свят, компроміс досі не знайдено. Мер Тройсфорда не самотній у своєму опорі.

Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини у 2023 році експортував зброї на суму щонайменше €11,71 мільярда, що є новим рекордом.