У Пекіні відбулася зустріч Фіцо з путіним
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів зустріч із президентом рф Володимир путіним у Пекіні.
Про початок перемовин повідомили російські ЗМІ, зокрема агентство ТАСС.
російські медіа опублікували матеріали з початку зустрічі лідерів Словаччини та росії, яка відбулася під час чотириденного візиту путіна до Китаю.
Фіцо став єдиним главою уряду країни-члена ЄС, присутнім у Пекіні.
Окрім нього, зустріч із путіним у Китаї провів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, а також її планує провести президент Сербії Александар Вучич.
Зранку ми писали, що про зустріч путіна і Сі Цзіньпіна в Пекіні: про Україну не говорили.