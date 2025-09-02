Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Пекіні відбулася зустріч Фіцо з путіним

02 вересня 2025, 14:12
У Пекіні відбулася зустріч Фіцо з путіним
Фото: news.yahoo.com
Це перша така зустріч між представником країни-члена ЄС та Путіним за останній час.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів зустріч із президентом рф Володимир путіним у Пекіні.

Про початок перемовин повідомили російські ЗМІ, зокрема агентство ТАСС.

російські медіа опублікували матеріали з початку зустрічі лідерів Словаччини та росії, яка відбулася під час чотириденного візиту путіна до Китаю.

Фіцо став єдиним главою уряду країни-члена ЄС, присутнім у Пекіні.

Окрім нього, зустріч із путіним у Китаї провів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, а також її планує провести президент Сербії Александар Вучич.

Зранку ми писали, що про зустріч путіна і Сі Цзіньпіна в Пекіні: про Україну не говорили.

 

Володимир ПутінРоберт Фіцо

