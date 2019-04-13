77,7% негативних онлайн-публікацій критикують Порошенка, 22,3% -Зеленського, - ІМІ

Як стверджують медіа-експерти, негативні публікації щодо кандидатів Петра Порошенка і Володимира Зеленського різняться не лише за кількістю, а й за характером

77,7% текстів у 20 онлайн-ЗМІ були спрямовані проти кандидата в президенти Петра Порошенка, 22,3% — проти Володимира Зеленського. Про це йдеться у моніторингу 20 онлайнових медіа, роботу яких аналізував Інститут масової інформації впродовж перших п'яти днів після першого туру виборів (1-5 квітня).

"Каміння" в президентів онлайн-ЗМІ кидали не так і часто — лише 4,35% з 6918 текстів мали негативну тональність, ознаки чорного піару чи контрагітації (під негативною тональністю ІМІ має на увазі критику кандидата без відповідей іншої сторони або коментарів експертів, також використання оцінкових суджень, маніпуляцій), зазначає Інститут масової інформації.

Кількість негативу між кандидатами розділилася непропорційно — на 55,4% більше текстів стосувалися саме Порошенка.

Про Зеленського

Здебільшого у текстах проти Зеленського аргументували, чому він є неготовим до посади президента, звинувачували в проросійськості та зв'язках з Коломойським. Найчастіше це були блоги (у яких також згадували недоречні жарти коміка).

Що ще писали в негативній тональності про Зеленського: звинувачували в плагіаті програм інших кандидатів, критикували клініку, у якій він здавав аналізи, писали, що ролик зі стадіоном схожий на відео депутата й кандидата Мураєва та зроблений екс-співробітником штабу "Укропу".

Проти Зеленського найбільше текстів з негативною тональністю помітили на сайтах Gazeta.ua (16,42%) та Obozrevatel.com (13,43%).



Фото: ІМІ

Графіка показує сайти та кількість розміщених на них повідомлень про Зеленського в негативній тональності

Про Порошенка

У текстах проти Порошенка поширювали "відверті фейки", вказує ІМІ, звинувачували у фальсифікаціях, миттєвому збагаченні та створенні ще одного "Межигір'я".

Що ще писали в негативній тональності про Порошенка: результати першого туру — сфальсифіковані, Порошенко схожий на Януковича (і готується, як він, втекти), Банкова впливатиме на другий тур виборів, життя Зеленського під загрозою.

Негатив проти Петра Порошенка сконцентрований на сайтах: Politeka.net (26,07%), Znaj.ua (22,2%) та Strana.ua (18,8%).



Фото: ІМІ

Нагадаємо, за кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 71,4% українців серед тих, хто збирається прийти на вибори 21 квітня, за чинного главу держави Петра Порошенка - 28,4%, свідчать дані квітневого опитування Соціологічної групи "Рейтинг".