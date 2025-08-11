Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Польщі назвали "найкращим рішенням" запросити Зеленського на зустріч Трампа і путіна

11 серпня 2025, 10:05
У Польщі назвали
Фото: Facebook
Польський міністр оборони переконаний, що сьогодні Україна та Росія максимально наблизились до припинення вогню.
Участь президента України Володимира Зеленського у зустрічі Трампа з путіним буде "найкращим рішенням". Сьогодні припинення вогню "ближче, ніж будь-коли".
 
Про це заявив очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, інформує агентство PAP.
 
"Я вважаю, що буде запрошення президенту Зеленському. Сьогодні з'явилася така інформація, що є така ймовірність... Це було б найкращим рішенням, і я вірю, що це станеться", — сказав Косіняк-Камиш.
 
Польський міністр зауважив, що метою західного світу на чолі зі Сполученими Штатами є "досягнення справедливого і тривалого миру", і Польща "зробить все, щоб такий мир відбувся".
 
"Я хотів би, щоб було досягнуто домовленості за участі президента Зеленського, ми віримо, що це ближче, ніж будь-коли, до можливості хоча б укласти припинення вогню. Найближчі дні це підтвердять", — заявив він.
 
Косіняк-Камиш також додав, що Польща готова підтримати союзників у можливій місії в Україні шляхом логістичної та інфраструктурної безпеки, а також братиме участь у всіх місіях НАТО, в яких її попросять.

 

Польщавійна в Україніросія окупанти

