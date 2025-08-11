У Польщі назвали "найкращим рішенням" запросити Зеленського на зустріч Трампа і путіна

Участь президента України Володимира Зеленського у зустрічі Трампа з путіним буде "найкращим рішенням". Сьогодні припинення вогню "ближче, ніж будь-коли".

"Я вважаю, що буде запрошення президенту Зеленському. Сьогодні з'явилася така інформація, що є така ймовірність... Це було б найкращим рішенням, і я вірю, що це станеться", — сказав Косіняк-Камиш.

Польський міністр зауважив, що метою західного світу на чолі зі Сполученими Штатами є "досягнення справедливого і тривалого миру", і Польща "зробить все, щоб такий мир відбувся".

"Я хотів би, щоб було досягнуто домовленості за участі президента Зеленського, ми віримо, що це ближче, ніж будь-коли, до можливості хоча б укласти припинення вогню. Найближчі дні це підтвердять", — заявив він.

Косіняк-Камиш також додав, що Польща готова підтримати союзників у можливій місії в Україні шляхом логістичної та інфраструктурної безпеки, а також братиме участь у всіх місіях НАТО, в яких її попросять.