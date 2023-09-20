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ПОЛІТИКА

У Польщі погрожують розширити список продуктів, які заборонено ввозити з України

20 вересня 2023, 13:23
У Польщі погрожують розширити список продуктів, які заборонено ввозити з України
Матеуш Моравецький, фото: monitor-press.info
Моравецький зазначив, що Польща готова й надалі допомагати Україні, але не ціною "дестабілізації польського ринку".

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність розширити заборону на ввезення продукції з України, якщо Київ "буде ескалювати конфлікт".

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Gazeta.pl.

Моравецький відреагував на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН. Він нагадав про допомогу Польщі і наголосив, що його країну не можна назвати "байдужою державою".

"Ми все ще віримо в перемогу України, ми допомагаємо, але наш інтерес, інтерес польського селянина, польського села, поляків має бути найважливішим і завжди є найважливішим для нас. І так буде, хоч би хто говорив у світі, бо ми не схиляємось ні перед тими, хто зі Сходу, чи Заходу, ми діємо лише в інтересах поляків", - сказав прем'єр.

Моравецький зазначив, що Польща готова й надалі допомагати Україні, але не ціною "дестабілізації польського ринку". За його словами, експортне ембарго зберігатиметься до тих пір, поки будуть напрацьовані механізми співпраці.

Польський прем'єр також застеріг українську владу від "розпалювання" ситуації. 

"Я попереджаю українську владу: якщо вона посилить конфлікт, ми додамо більше продуктів під заборону на експорт на територію Польщі", - підкреслив він.

Нагадаємо, Європейська комісія вирішила не продовжувати обмеження щодо ввезення сільськогосподарської продукції з України на територію п’яти держав ЄС.  Однак Уряди трьох країн: Польщі, Словаччини та Угорщини оголосили, що в односторонньому порядку продовжать заборону на імпорт з України низки продовольчих товарів.

Україна заявила, що буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Генасамблеї ООН заявив, що партнери в Європі підривають солідарність політичним театром.

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