У Польщі затримали двох українських підлітків за "бандерівські гасла"

Підлітки вивішували прапори УПА й гасла, які вихваляють ідеолога українського націоналізму Степана Бандеру

У польському Вроцлаві затримали двох 17-річних українців, які вивішували прапори УПА й гасла, які вихваляють ідеолога українського націоналізму Степана Бандеру, на фасадах будівель і пам'ятниках жертвам Волинської трагедії.

Про це повідомляє поліція Вроцлава.

Ці дії сталися у Вроцлаві, Варшаві й у місті Домостава, де 17-річний підліток осквернив пам'ятник жертвам Волинської різанини, ідеться в повідомленні.