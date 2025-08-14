У Польщі затримали двох українських підлітків за "бандерівські гасла"
14 серпня 2025, 16:35
Фото: РБК-УКРАЇНА
Підлітки вивішували прапори УПА й гасла, які вихваляють ідеолога українського націоналізму Степана Бандеру
У польському Вроцлаві затримали двох 17-річних українців, які вивішували прапори УПА й гасла, які вихваляють ідеолога українського націоналізму Степана Бандеру, на фасадах будівель і пам'ятниках жертвам Волинської трагедії.
Про це повідомляє поліція Вроцлава.
Ці дії сталися у Вроцлаві, Варшаві й у місті Домостава, де 17-річний підліток осквернив пам'ятник жертвам Волинської різанини, ідеться в повідомленні.
"Завдяки тісній взаємодії служб пропагандистську діяльність, яка підривала історичну пам'ять і внутрішню безпеку країни, ефективно припинили", – заявили в поліції.
Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив у соцмережі Х: "Це не перший випадок, коли росіяни вербують українців і білорусів для скоєння таких актів у Польщі".
Напередодні, міністр – координатор спецслужб Польщі Томаш Семеняк повідомив про затримання одного підлітка, який здійснював акти вандалізму щодо "пам'ятників жертвам Української повстанської армії" та громадських будівель, наносячи на них "антипольські написи".