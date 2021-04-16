ПОЛІТИКА НОВИНИУ Кремлі озвучили очікування від переговорів президента України Володимира Зеленського, лідера Фракції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель. У РФ знову говорять про "провокації" України на Донбасі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Путіна озвучили очікування від переговорів Зеленського, Макрона і Меркель
Для нас було б дуже важливо, щоб і пан Макрон, і пані Меркель під час конференц-колла з паном Зеленським використовували свій вплив і донесли до глави української держави тезу про необхідність рішучого припинення будь-яких провокаційних дій на лінії зіткнення і акцентували необхідність безумовного дотримання режиму припинення вогню
Фото: ria.ru
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
У Путіна очікують, що Меркель і Макрон зможуть донести до Зеленського тезу про необхідність "припинити провокації на лінії зіткнення на південному сході України".
"Для нас було б дуже важливо, щоб і пан Макрон, і пані Меркель під час конференц-колла з паном Зеленським використовували свій вплив і донесли до глави української держави тезу про необхідність рішучого припинення будь-яких провокаційних дій на лінії зіткнення і акцентували необхідність безумовного дотримання режиму припинення вогню", - зазначив він.
Зазначимо, що загострення на Донбасі почалось після того, як в результаті обстрілів бойовиків загинули четверо українських військових.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон починають переговори. До них потім приєднається канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Зазначимо, український лідер вважає, що Росія намагається провокувати Україну і хоче, щоб українці боялися. Стягання російських військ до українських кордонів президент України Володимир Зеленський вважає тиском.
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