У Путіна озвучили очікування від переговорів Зеленського, Макрона і Меркель

Для нас було б дуже важливо, щоб і пан Макрон, і пані Меркель під час конференц-колла з паном Зеленським використовували свій вплив і донесли до глави української держави тезу про необхідність рішучого припинення будь-яких провокаційних дій на лінії зіткнення і акцентували необхідність безумовного дотримання режиму припинення вогню

У Кремлі озвучили очікування від переговорів президента України Володимира Зеленського, лідера Фракції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель. У РФ знову говорять про "провокації" України на Донбасі.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС

У Путіна очікують, що Меркель і Макрон зможуть донести до Зеленського тезу про необхідність "припинити провокації на лінії зіткнення на південному сході України".

"Для нас було б дуже важливо, щоб і пан Макрон, і пані Меркель під час конференц-колла з паном Зеленським використовували свій вплив і донесли до глави української держави тезу про необхідність рішучого припинення будь-яких провокаційних дій на лінії зіткнення і акцентували необхідність безумовного дотримання режиму припинення вогню", - зазначив він.

Зазначимо, що загострення на Донбасі почалось після того, як в результаті обстрілів бойовиків загинули четверо українських військових.

Зазначимо, український лідер вважає, що Росія намагається провокувати Україну і хоче, щоб українці боялися. Стягання російських військ до українських кордонів президент України Володимир Зеленський вважає тиском.