У рф знову загадали про територіальні амбіції щодо Аляски

10 серпня 2025, 09:55
У рф знову загадали про територіальні амбіції щодо Аляски
Фото з архіву Ігоря Дикого
Російські чиновники та державні ЗМІ неодноразово заявляли, що Сполучені Штати мають "повернути Аляску росії"
Російські офіційні особи вітали оголошення про зустріч президента США Дональда Трампа і президента росії путіна на Алясці й згадали російські наративи про історичні претензії росії на Аляску.
 
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
 
Помічник президента росії Юрій Ушаков заявив, що Аляска є логічним місцем зустрічі, оскільки США та росія є близькими сусідами по обидва боки протоки Берінга і мають спільні економічні інтереси на Алясці та в арктичному регіоні. Провідний російський переговорник і генеральний директор російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв, який був на зустрічі путіна і спецпредставника США Близького Сходу Стіва Віткоффа 6 серпня, назвав Аляску "американцем, який народився в росії" і заявив, що Аляска відображає зв'язки між Сполученими Штатами та росією. Дмитрієв також підкреслив історичні зв'язки Аляски з російською православною церквою й минулу військову та економічну присутність росії на Алясці.
 
Російські офіційні особи та державні ЗМІ раніше заявляли, що США мають повернути Аляску росії, нагадують експерти ISW. Заступник глави Ради безпеки росії Дмитро Медведєв заявив у січні 2024 року, що росія чекає на повернення Аляски "з дня на день".
 
Російські телеведучі та пропагандисти Володимир Соловйов та Ольга Скабєєва 2024 року неодноразово заявляли, що США мають повернути Аляску росії. Глава Державної Думи рф В'ячеслав Володін заявив у липні 2022 року, що росія претендуватиме на Аляску як на свою, якщо США заморозять російські активи за кордоном.
Аляскавійна в Україніросія окупанти

