У Росії актор отримав вісім діб арешту за ролик, в якому він зобразив п'яного даішника, - ВІДЕО

У поліції вважають, що він "дискредитує органи внутрішніх справ"

Суд у Москві заарештував на вісім діб актора театру "Современник" Дмитра Смолєва, який знявся в ролику у формі співробітника автоінспекції.

Його визнали винним у незаконному носінні поліцейської форми і дрібному хуліганстві, повідомляє "Радіо Свобода".

У ролику, який з'явився в соцмережах, актор, одягнений в поліцейську форму, зображує п'яного співробітника ДІБДР.

Поліція почала пошуки знявся в ролику, вважаючи, що він "дискредитує органи внутрішніх справ", пише агентство "Москва".

Співробітники ДАІ разом з поліцейськими району Якіманка з'ясували, що у відео знявся 37-річний актор "Современника".

"За цей анонімний ролик його шукали тиждень, з'ясовували особу, проводили впізнання. З'ясували, впізнали, приїхали в театр і з репетиції повезли", - написав у Facebook культурний оглядач Слава Шадронов.

Смолєв був затриманий напередодні ввечері просто перед виставою "Дюма", в якій він повинен був грати. Режисер постановки Михайло Єфремов повідомив про затримання актора глядачам перед початком вистави. Роль д'Артаньяна виконав інший актор.

Нагадаємо, що лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук, який за даними ЦВК проходить до складу нового парламенту, вважає, що Верховна Рада повинна ухвалити закон про "співіснування" з Росією, який би чітко регламентував, зокрема, гастролі українських артистів на території РФ.