У Румунії може зникнути цукор з магазинів: Україна тимчасово заборонити імпорт цукру

Румунія є найбільшим імпортером цукру з України.

Рішення уряду України тимчасово заборонити імпорт цукру може призвести до його нестачі в Румунії – найбільшому імпортері.

Про це повідомляє румунське видання Observator News.

Румунія є найбільшим імпортером цукру з України. З жовтня 2022 по квітень 2023 року вона ввезла майже 85 тисяч тонн українського цукру, що в 26 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

На румунський імпорт цукру з України припадає 30% загального обсягу його імпорту в Європейському Союзі.

Крім того, наразі в Румунії залишилися лише два цукрових заводи. Один із них, у місті Лудуш, в останні роки зазнав фінансових труднощів і був урятований на початку цього року.

"У нас був дуже великий контракт на липень, 15 тисяч тонн, підписаний з Україною. Але виробник більше не зможе поставити цю кількість. Протягом двох місяців ми не зможемо бути присутніми з товаром. Покупці, безумовно, можуть очікувати підвищення цін на полицях. Товару дуже мало", – сказала акціонерка заводу Міхаела Неагу.

Виробництво власного цукру в Лудуші має розпочатись уже у вересні. Цукор робитимуть із буряків, які постачатимуть 250 румунських фермерів.

Кабінет міністрів України запровадив обмеження на експорт цукру з 5 червня до 15 вересня.

У Міністерстві економіки пояснили, що українські експортери більше 350 тисяч тонн цукру та цукроміської продукції, що складає 95% від прогнозу експорту на 20221023 маркетинговий рік. Тому таке рішення ухвалили задля уникнення дефіциту цього продукту в літньо-осінній період.