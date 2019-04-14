У штабі Зеленського назвали приїзд Порошенка на стадіон "мітингом" та сказали, коли хочуть дебатів

"Сьогодні ж пройшов агітаційний мітинг Петра Олексійовича під стадіоном. Ми не беремо участі в агітаційних мітингах поки ще чинного гаранта Конституції"

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський чекає чинного президента Петра Порошенка на передвиборні дебати 19 квітня на НСК "Олімпійський".

Спікер штабу Володимира Зеленського з питань ходу виборчої кампанії Дмитро Разумков вважає, що у неділю 14 квітня під стадіоном проходив "агітаційний мітинг" Порошенка, повідомляє "Громадське".

"Було озвучено, що ми чекаємо Петра Олексійовича 19 квітня о 19:00 на "Олімпійському". Будемо сподіватися, що у нього все-таки знайдеться можливість туди прийти. Якщо ні, то нам здається, що просто Петро Олексійович хоче реально піти від цих дебатів. Те, що там сьогодні не Зеленського, було відомо заздалегідь. І це було чомусь бажання Порошенко туди сьогодні прийти. Він виконав те, що він хотів. Але дебати сьогодні не повинні були проходити", - сказав Разумков.

Він вказав, що йшлося про те, щоб проводити дебати саме на самому стадіоні, щоб громадяни України могли не тільки дивитися і слухати дебати по телевізору, але і бути присутнім на них.

"Сьогодні ж пройшов агітаційний мітинг Петра Олексійовича під стадіоном. Ми не беремо участі в агітаційних мітингах поки ще чинного гаранта Конституції", - підкреслив він.

Нагадаємо, що кандидат у президенти, чинний глава держави Петро Порошенко прибув на дебати на НСК "Олімпійський", але спершу він виступив на сцені, яка споруджена біля стадіону.