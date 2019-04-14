Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У штабі Зеленського назвали приїзд Порошенка на стадіон "мітингом" та сказали, коли хочуть дебатів

"Сьогодні ж пройшов агітаційний мітинг Петра Олексійовича під стадіоном. Ми не беремо участі в агітаційних мітингах поки ще чинного гаранта Конституції"
Кандидат в президенти України Володимир Зеленський чекає чинного президента Петра Порошенка на передвиборні дебати 19 квітня на НСК "Олімпійський".
У штабі Зеленського назвали приїзд Порошенка на стадіон "мітингом" та сказали, коли хочуть дебатів Фото: соцмережі

Спікер штабу Володимира Зеленського з питань ходу виборчої кампанії Дмитро Разумков  вважає, що у неділю 14 квітня під стадіоном проходив "агітаційний мітинг" Порошенка, повідомляє "Громадське".

"Було озвучено, що ми чекаємо Петра Олексійовича 19 квітня о 19:00 на "Олімпійському". Будемо сподіватися, що у нього все-таки знайдеться можливість туди прийти. Якщо ні, то нам здається, що просто Петро Олексійович хоче реально піти від цих дебатів. Те, що там сьогодні не Зеленського, було відомо заздалегідь. І це було чомусь бажання Порошенко туди сьогодні прийти. Він виконав те, що він хотів. Але дебати сьогодні не повинні були проходити", - сказав Разумков.

Він вказав, що йшлося про те, щоб проводити дебати саме на самому стадіоні, щоб громадяни України могли не тільки дивитися і слухати дебати по телевізору, але і бути присутнім на них.

"Сьогодні ж пройшов агітаційний мітинг Петра Олексійовича під стадіоном. Ми не беремо участі в агітаційних мітингах поки ще чинного гаранта Конституції", - підкреслив він.

Нагадаємо, що кандидат у президенти, чинний глава держави Петро Порошенко прибув на дебати на НСК "Олімпійський", але спершу він виступив на сцені, яка споруджена біля стадіону.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 04 2019 19:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.