У світі понад 77 тисячі людей вилікувались від коронавірусу, а померли - 6,5 тисячі

Про це свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса

Від захворювань, які викликає коронавірус SARS-CoV-2, у світі померли 6 513 людей. Одужати вдалося 77 257 інфікованих.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом зросла до 169 387. Більшість випадків зафіксували на материковому Китаї - 81 020. Водночас новим епіцентром зараження стала Європа. Там повідомляють про більшу кількість нових випадків, ніж у Китаї, повідомляє "Громадське".

В Італії кількість інфікованих зросла до 24 747 (+3 590 заражених за добу). Там 1 809 пацієнтів померли, а одужали - 2 335.

Також відомо про 13 938 інфікованих в Ірані, 8 162 - у Південній Кореї, 7 844 - в Іспанії, 5 813 - у Німеччині та 5 437 - у Франції.

За кордоном від коронавірусу лікують шістьох українців: по двоє в Німеччині та Італії, по одному в Молдові та ОАЕ. Також п'ятеро українців за кордоном одужали, а одна українка в Італії померла.

В Україні наразі відомо про три випадки зараження коронавірусом. Один із них летальний - 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Нагадаємо, що у США створили тест на коронавірус, який працює в 10 разів швидше наявних