У світі від коронавірусу одужали 234 023 тисяч людей, померли - 59 949 тисяч
Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.
Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 277 522. Серед них померли 7 403 пацієнти та одужали — 12 283.
Далі йде Італія— 119 827 інфікованих, Іспанія — 124 736, Німеччина — 91 159 та Китай — 81 639.
У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 19 нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 76 755 пацієнтів. Водночас там померли 3 326 людей.
Найбільше померлих в Італії — 14 681 та Іспанії — 11 744.
Крім Китаю, найбільше одужалих в Іспанії — 34 219, Німеччині — 24 575, Італії — 19 758 та Ірані — 17 935.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало.
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