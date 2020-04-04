У світі від коронавірусу одужали 234 023 тисяч людей, померли - 59 949 тисяч

У світі зафіксували 1 млн 127 тисяч 528 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 234 023, а померли — 59 949 людей.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 277 522. Серед них померли 7 403 пацієнти та одужали — 12 283.

Далі йде Італія— 119 827 інфікованих, Іспанія — 124 736, Німеччина — 91 159 та Китай — 81 639.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 19 нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 76 755 пацієнтів. Водночас там померли 3 326 людей.

Найбільше померлих в Італії — 14 681 та Іспанії — 11 744.

Крім Китаю, найбільше одужалих в Іспанії — 34 219, Німеччині — 24 575, Італії — 19 758 та Ірані — 17 935.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало.