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У світі від коронавірусу одужали 2 671 828 тисяч людей, померли - 367 149 тисяч

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 1 793 530
У світі зафіксували 6 млн 047 тисяч 421 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 2 671 828, а померли — 367 149 людей.
У світі від коронавірусу одужали 2 671 828 тисяч людей, померли - 367 149 тисяч Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 793 530. Серед них померли 104 542 пацієнти та одужали — 519 569.

Далі йде Бразилія — 468 338 інфікованих, Росія — 396 575, Іспанія - 285 644 та Великобританія —  271 222.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 4 нові випадки зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 302  пацієнтів. Водночас там померли 4 634 людей.

Найбільше померлих в США —  104 542 та Великобританії - 38 161.

Найбільше одужалих у США  — 519 569, Іспанії — 196 958, Бразилії - 193 181 та Німеччині - 164 900.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом 30 травня в Україні 23204 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужало.

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30 05 2020 11:20
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