У світі від коронавірусу одужали 2 671 828 тисяч людей, померли - 367 149 тисяч
Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.
Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 793 530. Серед них померли 104 542 пацієнти та одужали — 519 569.
Далі йде Бразилія — 468 338 інфікованих, Росія — 396 575, Іспанія - 285 644 та Великобританія — 271 222.
У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 4 нові випадки зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 302 пацієнтів. Водночас там померли 4 634 людей.
Найбільше померлих в США — 104 542 та Великобританії - 38 161.
Найбільше одужалих у США — 519 569, Іспанії — 196 958, Бразилії - 193 181 та Німеччині - 164 900.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом 30 травня в Україні 23204 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужало.
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