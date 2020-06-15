У світі від коронавірусу одужали 4 129 377 тисяч людей, померли - 435 697 тисяч Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 2 162 228

У світі зафіксували 7 млн 998 тисяча 385 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 4 129 377, а померли — 435 967 людей.

Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі. Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 2 162 228. Серед них померли 117 858 пацієнтів та одужали — 870 050. Далі йде Бразилія — 867 882 інфікованих, Росія — 528 964, Індія - 332 783 та Великобританія - 295 889. У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксувано 49 нових випадків зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 370 пацієнтів. Водночас там померли 4 634 людей. Найбільше померлих в США — 117 858 та Бразилії - 43 389. Найбільше одужалих у США — 870 050, Бразилії - 453 568, Росії - 280 050 та Італії - 176 370. Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 15 червня в Україні 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали.

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