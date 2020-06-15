У світі від коронавірусу одужали 4 129 377 тисяч людей, померли - 435 697 тисяч
Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.
Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 2 162 228. Серед них померли 117 858 пацієнтів та одужали — 870 050.
Далі йде Бразилія — 867 882 інфікованих, Росія — 528 964, Індія - 332 783 та Великобританія - 295 889.
У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксувано 49 нових випадків зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 370 пацієнтів. Водночас там померли 4 634 людей.
Найбільше померлих в США — 117 858 та Бразилії - 43 389.
Найбільше одужалих у США — 870 050, Бразилії - 453 568, Росії - 280 050 та Італії - 176 370.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 15 червня в Україні 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали.
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