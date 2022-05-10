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У вересні на 41% зросли обсяги експорту української агропродукції

У вересні 2022 року українські аграрії експортували 6,9 мільйона тонн продовольства, що на 41% більше, ніж у серпні цього року.
У вересні на 41% зросли обсяги експорту української агропродукції Фото: з вільного доступу
Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook.
 
"За минулий місяць українські аграрії експортували 6,9 мільйона тонн продовольства. Це рекордний показник з початку повномасштабного вторгнення росії. В порівнянні з серпнем ми збільшили обсяги перевезень агропродукції на 41%", - написав міністр.
 
Кубраков зазначив, що Україна продовжує нарощувати темпи роботи розблокованих портів Одеської області. Зокрема, у вересні обсяг експорту агропродукції цими шляхами зріс у понад 2 рази — до 3,8 мільйона тонн. Прийом суден під завантаження зріс до 168 суден на місяць, що у 2,5 рази більше серпневого показника.
 
Міністр додав, що також зростає експортний потенціал дунайських портів. За словами Кубракова, через ці річкові портові стабільно щомісяця експортується понад 1 мільйон тонн агропродукції. Ще у березні цей показник становив 16 тисяч тонн.
 
 
"Плануємо залучати іноземні інвестиції в розвиток Дунайського портового кластеру. Потреба в першочергових інвестиціях у цей проєкт — 200 мільйонів доларів. Очікуємо, що в перспективі Дунайські порти стануть потужним східноєвропейським логістичним хабом. Для цього працюємо з ЄС над включенням української частини Дунаю в Транс’європейську транспортну мережу (TEN-T)", - розповів очільник Мінінфраструктури.
 
Крім водних шляхів, також зросли обсяги аграрного експорту залізницею. У вересні АТ "Укрзалізниця" експортувало понад 1,2 мільйона тонн продовольства, що на понад 200 тисяч тонн більше, ніж минулого місяця.
 
Водночас, Україна разом з польськими партнерами збільшила пропускну спроможність пункту «Краківець – Корчова», а також суттєво зменшили черги на ключових пунктах пропуску на польському напрямку. Кубраков зауважив, що ці рішення дозволили забезпечити стабільне перевезення агропродукції через західні кордони. У вересні вантажними автомобілями було експортовано 0,64 мільйона тонн сільськогосподарської продукції.
 
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05 10 2022 14:01
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