У весільних сукнях і масках: у Тайвані влаштували банкет з нагоди узаконення одностатевих шлюбів
Загалом до банкету долучилися понад тисяча учасників у весільних сукнях, костюмах, масках. Дехто одружувався, дехто - брав участь у театральних постановках, повідомляє "Громадське".
AP зазначає, що учасники проходили червоним килимом в оточенні "радісних прихильників". Для них накрили 160 столів з 9-ма традиційними тайванськими стравами.
"Ми ніколи не втрачали надії, що одного разу одружимося", - сказала 38-річна держслужбовиця Джанет Сюй.
Ведучий церемонії побажав усім парам "100 років щастя".
Фото: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO
Фото: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO
Американський телеканал CNN додає, що дехто прийшов до місця банкету з ковдрами, влаштовуючи пікніки, аби висловити свою підтримку одностатевим парам.
Агентство Focus Taiwan з покликанням на Міністерство юстиції вказує, що за перший день узаконення одностатевих шлюбів одружилися 523 пар - 185 чоловічих і 341 жіноча.
Фото: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO
Нагадаємо, що у Нью-Йорку 30 січня двоє геїв з України офіційно зареєстрували шлюб. Побратися у США вони були змушені через нетолерантне ставлення до таких шлюбів на батьківщині.
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