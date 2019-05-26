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У весільних сукнях і масках: у Тайвані влаштували банкет з нагоди узаконення одностатевих шлюбів

Ведучий церемонії побажав усім парам "100 років щастя"
У тайванському Тайбеї влаштували весільний банкет з нагоди узаконення одностатевих шлюбів. На ньому одночасно одружилися близько 20 пар.
У весільних сукнях і масках: у Тайвані влаштували банкет з нагоди узаконення одностатевих шлюбів Фото: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO

Загалом до банкету долучилися понад тисяча учасників у весільних сукнях, костюмах, масках. Дехто одружувався, дехто - брав участь у театральних постановках, повідомляє "Громадське".

AP зазначає, що учасники проходили червоним килимом в оточенні "радісних прихильників". Для них накрили 160 столів з 9-ма традиційними тайванськими стравами.

"Ми ніколи не втрачали надії, що одного разу одружимося", - сказала 38-річна держслужбовиця Джанет Сюй.

Ведучий церемонії побажав усім парам "100 років щастя".


Фото: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO


Фото: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO

Американський телеканал CNN додає, що дехто прийшов до місця банкету з ковдрами, влаштовуючи пікніки, аби висловити свою підтримку одностатевим парам.

Агентство Focus Taiwan з покликанням на Міністерство юстиції вказує, що за перший день узаконення одностатевих шлюбів одружилися 523 пар - 185 чоловічих і 341 жіноча.


Фото: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO

Нагадаємо, що у Нью-Йорку 30 січня двоє геїв з України офіційно зареєстрували шлюб. Побратися у США вони були змушені через нетолерантне ставлення до таких шлюбів на батьківщині.

 
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26 05 2019 14:26
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