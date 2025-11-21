У ЄС заявили про відсутність офіційних повідомлень щодо "мирного плану" США

Євросоюзу офіційно не повідомляли про жодні плани.

Європейський Союз не отримував жодних офіційних повідомлень про наявність мирних планів щодо війни росії проти України.

Про це заявив голова Європейської Ради Антоніу Кошта під час пресконференції у південноафриканському місті Йоганнесбурзі, повідомляє Радіо Свобода.

"Євросоюзу офіційно не повідомляли про жодні плани. Тож для мене, для нас немає сенсу коментувати це наразі. Я просто можу сказати й повторити, що ЄС залишається повністю відданим забезпеченню непохитної підтримки України, заснованої на принципах Статуту ООН", — наголосив він.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що оприлюднений у медіа "мирний план" США обговорять у кулуарах саміту G20, який проходитиме 21−22 листопада в Йоганнесбурзі.

Вона також підкреслила, що звернеться до президента України Володимира Зеленського, щоб обговорити це питання.

"Важливим є ключовий принцип, якого ми завжди дотримувалися: нічого про Україну без України. З першого дня ми стояли поруч з Україною, пліч-о-пліч з нею, і разом ми захищаємо принципи Статуту ООН", — додала фон дер Ляєн.

20 листопада Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану щодо завершення війни росії проти України. В ОП заявили, що український президент найближчими днями планує обговорити план з лідером США Дональдом Трампом.

Як повідомила американська газета Financial Times, Білий дім тисне на Україну з метою швидкого узгодження 28-пунктного "мирного плану", розробленого адміністрацією Трампа разом із росією.

Європейські держави не підтримали цей «мирний план» і розцінюють його як фактичну капітуляцію України.