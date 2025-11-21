Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У ЄС заявили про відсутність офіційних повідомлень щодо "мирного плану" США

21 листопада 2025, 15:44
У ЄС заявили про відсутність офіційних повідомлень щодо
Фото: з вільного доступу
Євросоюзу офіційно не повідомляли про жодні плани.

Європейський Союз не отримував жодних офіційних повідомлень про наявність мирних планів щодо війни росії проти України.

Про це заявив голова Європейської Ради Антоніу Кошта під час пресконференції у південноафриканському місті Йоганнесбурзі, повідомляє Радіо Свобода.

"Євросоюзу офіційно не повідомляли про жодні плани. Тож для мене, для нас немає сенсу коментувати це наразі. Я просто можу сказати й повторити, що ЄС залишається повністю відданим забезпеченню непохитної підтримки України, заснованої на принципах Статуту ООН", — наголосив він.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що оприлюднений у медіа "мирний план" США обговорять у кулуарах саміту G20, який проходитиме 21−22 листопада в Йоганнесбурзі.

Вона також підкреслила, що звернеться до президента України Володимира Зеленського, щоб обговорити це питання.

"Важливим є ключовий принцип, якого ми завжди дотримувалися: нічого про Україну без України. З першого дня ми стояли поруч з Україною, пліч-о-пліч з нею, і разом ми захищаємо принципи Статуту ООН", — додала фон дер Ляєн.

20 листопада Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану щодо завершення війни росії проти України. В ОП заявили, що український президент найближчими днями планує обговорити план з лідером США Дональдом Трампом.

Як повідомила американська газета Financial Times, Білий дім тисне на Україну з метою швидкого узгодження 28-пунктного "мирного плану", розробленого адміністрацією Трампа разом із росією. 

Європейські держави не підтримали цей «мирний план» і розцінюють його як фактичну капітуляцію України.

СШАДональд ТрампЄвросоюзУрсула фон дер ЛяєнАнтоніу Коштамирний план

Останні матеріали

російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Політика
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 11:19
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 08:57
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли
Політика
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли "посланці миру" до Києва
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 16:49
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати
Політика
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати "скільки потрібно" Байдена – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється