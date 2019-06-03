НОВИНИПеремовини між Європейським Союзом та Великою Британією щодо Brexit були важкими та не дали жодних результатів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Єврокомісії заявили, що перемовини між ЄС та Великою Британією щодо Brexit не дали результатів
"Станом на зараз не знайдено жодного рішення, яке б відповідало Угоді про Brexit"
Фото: Colin R Leech via Flickr
Як повідомив офіційний представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас, сьогодні представник комісії з питань Brexit Мішель Барньє повідомив єврокомісарам про "конструктивну атмосферу" переговорів й одночасно "важкі дискусії". Про це інформує "Громадське"
"Станом на зараз не знайдено жодного рішення, яке б відповідало Угоді про Brexit, включаючи протокол по Ірландії та Північній Ірландії", - наголосив представник ЄК.
Нагадаємо, що парламенти Шотландії та Уельсу на своїх засіданнях 5 березня офіційно виступили проти угоди про Brexit, яку раніше схвалив британський уряд та Європейський союз.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 03 2019 19:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"