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У Єврокомісії заявили, що перемовини між ЄС та Великою Британією щодо Brexit не дали результатів

"Станом на зараз не знайдено жодного рішення, яке б відповідало Угоді про Brexit"
Перемовини між Європейським Союзом та Великою Британією щодо Brexit були важкими та не дали жодних результатів.
У Єврокомісії заявили, що перемовини між ЄС та Великою Британією щодо Brexit не дали результатів Фото: Colin R Leech via Flickr

Як повідомив офіційний представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас, сьогодні представник комісії з питань Brexit Мішель Барньє повідомив єврокомісарам про "конструктивну атмосферу" переговорів й одночасно "важкі дискусії". Про це інформує "Громадське"

"Станом на зараз не знайдено жодного рішення, яке б відповідало Угоді про Brexit, включаючи протокол по Ірландії та Північній Ірландії", - наголосив представник ЄК.

Нагадаємо, що парламенти Шотландії та Уельсу на своїх засіданнях 5 березня офіційно виступили проти угоди про Brexit, яку раніше схвалив британський уряд та Європейський союз.

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06 03 2019 19:18
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