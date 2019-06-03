У Єврокомісії заявили, що перемовини між ЄС та Великою Британією щодо Brexit не дали результатів

"Станом на зараз не знайдено жодного рішення, яке б відповідало Угоді про Brexit"

Перемовини між Європейським Союзом та Великою Британією щодо Brexit були важкими та не дали жодних результатів.

Як повідомив офіційний представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас, сьогодні представник комісії з питань Brexit Мішель Барньє повідомив єврокомісарам про "конструктивну атмосферу" переговорів й одночасно "важкі дискусії". Про це інформує "Громадське"

"Станом на зараз не знайдено жодного рішення, яке б відповідало Угоді про Brexit, включаючи протокол по Ірландії та Північній Ірландії", - наголосив представник ЄК.

Нагадаємо, що парламенти Шотландії та Уельсу на своїх засіданнях 5 березня офіційно виступили проти угоди про Brexit, яку раніше схвалив британський уряд та Європейський союз.