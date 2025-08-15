Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Європі відновлять транспортний коридор "Залізний Рейн"

15 серпня 2025, 09:53
У Європі відновлять транспортний коридор
Фото: Politico
Його не підтримували упродовж понад трьох десятиліть
Німеччина, Нідерланди та Бельгія розглядають питання відновлення стратегічної залізничної лінії між портом Антверпен та індустріальним регіоном Рур, яка колись отримала неформальну назву "Залізний Рейн".
 
Про це пише Politico.
 
Транспортний коридор може сприяти підвищенню військової мобільності Євросоюзу та НАТО на тлі російської загрози.
 
"Залізний Рейн" відігравав величезну роль під час Другої світової війни та підтримувався у належному стані у часи Холодної війни. Проте після 1991 року рух потягів відбувався не всіма ділянками, тож поступово магістраль стала досить занедбаною. 
 
Нідерланди, територією яких пролягає невелика ділянка маршруту, скептично ставляться до відновлення руху, оскільки бояться, що залізнична лінія збільшить роль Антверпена і завдасть шкоди економічному потенціалу Роттердама. 
 
Проте Євросоюз у проєкті наступного довгострокового бюджету готовий фінансувати військову мобільність на 17 мільярдів євро, що може переконати нідерландський уряд не чинити відродженню "Залізного Рейну" перепон.
Європавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось з лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось з лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Політика
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 07:17
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється