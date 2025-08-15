У Європі відновлять транспортний коридор "Залізний Рейн"

Його не підтримували упродовж понад трьох десятиліть

Німеччина, Нідерланди та Бельгія розглядають питання відновлення стратегічної залізничної лінії між портом Антверпен та індустріальним регіоном Рур, яка колись отримала неформальну назву "Залізний Рейн".

Транспортний коридор може сприяти підвищенню військової мобільності Євросоюзу та НАТО на тлі російської загрози.

"Залізний Рейн" відігравав величезну роль під час Другої світової війни та підтримувався у належному стані у часи Холодної війни. Проте після 1991 року рух потягів відбувався не всіма ділянками, тож поступово магістраль стала досить занедбаною.

Нідерланди, територією яких пролягає невелика ділянка маршруту, скептично ставляться до відновлення руху, оскільки бояться, що залізнична лінія збільшить роль Антверпена і завдасть шкоди економічному потенціалу Роттердама.

Проте Євросоюз у проєкті наступного довгострокового бюджету готовий фінансувати військову мобільність на 17 мільярдів євро, що може переконати нідерландський уряд не чинити відродженню "Залізного Рейну" перепон.