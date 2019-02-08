У Запоріжжі у дворі власного будинку вбито кримінального авторитета "Петрика", - ВІДЕО

У четвер, 1 серпня, в Запоріжжі у дворі власного будинку вбили кримінального авторитета Володимира Петрова на прізвисько "Петрик".

Петров мешкав у приватному секторі (селище Второмайське). За однією з версій, загиблого зарізали, за іншою - застрелили з карабіна, повідомляє місцевий сайт "061.ua".

Сайт "Актуально" опублікував відео з камер відеоспостереження. На ньому видно, як "Петрик" впустив у двір трьох чоловіків.

Через деякий час двоє з них його відлупцювали, а потім пішли. Видно, що обидва чоловіки забруднені кров'ю.

Поліція встановлює обставини, відкрито справу за статтею "умисне вбивство", повідомляють на сайті поліції області.

"1 серпня близько 14:00 надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що у дворі приватного будинку по вулиці Закарпатській у місті Запоріжжі виявлено труп господаря, чоловіка 1961 року народження, з численними ножовими пораненнями. На місці події слідчо-оперативною групою було проведено огляд та зібрані речові докази. Встановлюються всі обставини події, проводяться першочергові слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві вбито головного свідка у справі "діамантових прокурорів" власника ювелірного заводу Сергія Кисельова.