У Запоріжжі у дворі власного будинку вбито кримінального авторитета "Петрика", - ВІДЕО
Петров мешкав у приватному секторі (селище Второмайське). За однією з версій, загиблого зарізали, за іншою - застрелили з карабіна, повідомляє місцевий сайт "061.ua".
Сайт "Актуально" опублікував відео з камер відеоспостереження. На ньому видно, як "Петрик" впустив у двір трьох чоловіків.
Через деякий час двоє з них його відлупцювали, а потім пішли. Видно, що обидва чоловіки забруднені кров'ю.
Поліція встановлює обставини, відкрито справу за статтею "умисне вбивство", повідомляють на сайті поліції області.
"1 серпня близько 14:00 надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що у дворі приватного будинку по вулиці Закарпатській у місті Запоріжжі виявлено труп господаря, чоловіка 1961 року народження, з численними ножовими пораненнями. На місці події слідчо-оперативною групою було проведено огляд та зібрані речові докази. Встановлюються всі обставини події, проводяться першочергові слідчі дії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Києві вбито головного свідка у справі "діамантових прокурорів" власника ювелірного заводу Сергія Кисельова.
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