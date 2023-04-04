Україна готова до контрнаступу, але подолання втрат і підтримання мотивації буде суворим випробуванням – NYT

Скрізь є ознаки того, що контрнаступ настане приблизно через місяць.

Маючи потужну західну зброю, нещодавно сформовані штурмові підрозділи та навіть відновлений батальйон "Азов", Україна готова до критичного весняного контрнаступу. Але подолання втрат і підтримання мотивації втомлених від війни військ буде суворим випробуванням.

Про це пише видання The New York Times.

Новий український контрнаступ стане перевіркою здатності української армії переозброювати та відновлювати батальйони, зберігаючи при цьому мотивацію та навички маневрування, які забезпечили їй перевагу в трьох попередніх контрнаступах, пише NYT.

За оцінками NYT, майбутній контрнаступ буде дуже серйозним викликом для України.

"Українським офіцерам доведеться організовувати атаки артилерії, піхоти і бронетехніки, які прориватимуться крізь російські окопи, танкові пастки і мінні поля. На півдні російські підрозділи будують оборонні позиції після того, як їх витіснили з Херсонської області в листопаді. Сучасні західні танки, які мають кращу живучість і вогневу міць, матимуть вирішальне значення для ліквідації цих позицій", – наголошує видання.

Директорка Інституту Маккейна Евелін Фаркас заявила у коментарі NYT, що Україна здатна завдати російській армії втрат, які можуть мати далекосяжні геополітичні наслідки, якщо вона вчасно отримає зброю та підготує

Проте, відзначає NYT, успіх ЗСУ навряд чи гарантований, оскільки союзники не поспішають надсилати зброю, а солдатам доводиться задовольнятися прискореними курсами штурмової тактики.

Озброєння і обладнання для прориву ліній окопів і перетину мінних полів з'являється в України, однак залишається незрозумілим, чи в достатній кількості, пише видання.

Очікується, пише видання, що Україна завдасть удару на півдні, де місцевість варіюється від розлогих полів до міст і сіл.

"Удар протяжністю близько 80 км по степу від нинішньої лінії фронту до окупованого міста Мелітополь розділить утримувану рф територію на дві зони, переріже лінії постачання і поставить українську артилерію в зону досяжності російських баз у Криму", – пише NYT.

Разом з тим, пише видання, моральний дух українських бійців, який більшу частину війни був кращим, ніж у противника, "стає все більшою проблемою".

У десятках нещодавніх інтерв'ю NYT солдати, які перебувають на позиціях під Бахмутом або виходять з вуличних боїв на короткі перерви, висловлювали жах від масштабів насильства і смертей.

Одним з найяскравіших прикладів військового відновлення, зазначає видання, є те, що Міністерство внутрішніх справ відновлює підрозділ "Азов", бійці якого загинули, були поранені або потрапили в полон під час облоги Маріуполя та штурму металургійного комбінату "Азовсталь" минулої весни, а також загинули під час вибуху в казармі для військовополонених в Оленівці.

Для того, щоб до штурмового підрозділу "Азову" потрапляли лише найбільш вмотивовані солдати, новобранцям дають можливість вибору. Після закінчення курсу підготовки вони можуть вирішити залишитися на базі чи йти в бій.

"Ми знаємо, як воює росія, і знаємо, як їй протистояти", - сказав лейтенант Самойленко. "Стійкість - це здатність знаходити нових людей, рухатися вперед".

Раніше повідомлялось, що за даними ISW великий" російський наступ не досяг цілей, поставлених кремлівським диктатором володимиром путіним, щодо захоплення адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей до 31 березня.