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Україна і Польща в кінці місяця представлять спільну позицію щодо розблокування кордону

22 березня 2024, 21:33
Україна і Польща в кінці місяця представлять спільну позицію щодо розблокування кордону
Фото: Getty Images
Зустріч України та Польщі відбудеться 28 березня.

На ній сторони представлять спільну позицію щодо розблокування кордону.

Про це заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач розказав для Укрінформ.

"28 березня у нас буде міжурядова зустріч, на якій ми озвучимо свою позицію, польська сторона готує свою позицію, разом ми готуємо спільні домовленості. І вже за результатами цієї зустрічі польська сторона передбачає, що це дозволить розблокувати кордон", - заявив Деркач.

Він додав, що наразі про жодні конкретні дати розблокування не йдеться.

"Про конкретну дату поки мова не йде. Вже розблокували два пункти пропуску завдяки домовленостям, яких ми досягли з польською стороною. Наші колеги з уряду нещодавно були в Польщі, де зустрічалися з послом, з міністром сільського господарства. 28 березня ми представимо спільну - України і Польщі - позицію щодо вирішення ситуації на кордоні", - підсумував заступник міністра.

Нагадаємо, що в цю середу Польські фермери сьогодні протестуватимуть по всій країні.

 

Польщакордонзустрічрозбдлокування

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