Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна ігнорує попередження США про припинення експлуатації дронів в росії – The Economist

18 квітня 2024, 21:15
Україна ігнорує попередження США про припинення експлуатації дронів в росії – The Economist
image: afp
Cупердрони ЗСУ пролітають 3000 кілометрів і досягають Сибіру.

Україна інвестує сотні мільйонів доларів в дрони дального радіусу дії, які моєуть шукати і вражати віддалені цілі. 

Наразі їх виробляють 6 компаній, пише The Economist.

"Найкраща з нових моделей має запас ходу 3000 км і здатна досягти Сибіру. Народжена через необхідність - Захід неохоче надавав Україні зброю далекого радіусу дії – ця програма підірвала значну частину російської нафтової та військової інфраструктури. Але Білий дім незадоволений і підштовхує українців до припинення ударів", - пише видання. 

Занепокоєння США були різними: від зростання ціни на нафту до перспективи неконтрольованого удару "око за око", де Україна могла б опинитися в програші. Побоювання Білого дому зросли наприкінці березня, коли росія завдала багатомільйонних збитків українській енергетичній інфраструктурі.

Проте наразі Україна ігнорує американські поради щодо припинення ударів.

Як розповів The Economist офіцер розвідки, відповідальний за частину програми, він не отримував інструкцій про згортання операцій. 

Минулого тижня відбувся перехід від націлювання на нафтову інфраструктуру, але це, ймовірно, тимчасово. 

"Наші цілі змінюються з кожним днем. Ми не даємо росіянам спокою", - сказав український військовий.

Також один з виробників безпілотників говоріть про те, що не всі американські представники погоджуються з такою політикою США і додав, що його контакти "підморгували", коли передавали попередження та приватно "закликали продовжувати".

Лише вчора ЗСУ дісталися дронави республіки Мордовії, де Україна націлила безпілотники на єдиний російський стратегічний радар радіусом 3000 км.

 

Втрати росії на війніCупердрон

Останні матеріали

Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Політика
Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 15:06
У НАТО занепокоєні долею підводної інфраструктури вільного світу. Тим часом росіяни агресивно атакують їхню критичну наземну інфраструктуру
Технології
У НАТО занепокоєні долею підводної інфраструктури вільного світу. Тим часом росіяни агресивно атакують їхню критичну наземну інфраструктуру
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 12:13
Є одна війна – глобальна: автократій проти вільного світу. Україна її частина – Девід Екс
Політика
Є одна війна – глобальна: автократій проти вільного світу. Україна її частина – Девід Екс
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 08:38
Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Політика
Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 13:25
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Політика
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 10:56
Допомога США Ізраїлю викликає іронію та критику. Проте доля допомоги поки невизначена – Wall Street Journal
Політика
Допомога США Ізраїлю викликає іронію та критику. Проте доля допомоги поки невизначена – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 08:31
Чи дійсно США прихильні до України? Вимоги до обстрілів російських НПЗ – збочення – The Hill
Політика
Чи дійсно США прихильні до України? Вимоги до обстрілів російських НПЗ – збочення – The Hill
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 14:04
Як кремлівські агенти скуповують політиків Європи та США. Та чи є протидія – огляд ЗМІ
Політика
Як кремлівські агенти скуповують політиків Європи та США. Та чи є протидія – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється