Україна ігнорує попередження США про припинення експлуатації дронів в росії – The Economist

Cупердрони ЗСУ пролітають 3000 кілометрів і досягають Сибіру.

Україна інвестує сотні мільйонів доларів в дрони дального радіусу дії, які моєуть шукати і вражати віддалені цілі.

Наразі їх виробляють 6 компаній, пише The Economist.

"Найкраща з нових моделей має запас ходу 3000 км і здатна досягти Сибіру. Народжена через необхідність - Захід неохоче надавав Україні зброю далекого радіусу дії – ця програма підірвала значну частину російської нафтової та військової інфраструктури. Але Білий дім незадоволений і підштовхує українців до припинення ударів", - пише видання.

Занепокоєння США були різними: від зростання ціни на нафту до перспективи неконтрольованого удару "око за око", де Україна могла б опинитися в програші. Побоювання Білого дому зросли наприкінці березня, коли росія завдала багатомільйонних збитків українській енергетичній інфраструктурі.

Проте наразі Україна ігнорує американські поради щодо припинення ударів.

Як розповів The Economist офіцер розвідки, відповідальний за частину програми, він не отримував інструкцій про згортання операцій.

Минулого тижня відбувся перехід від націлювання на нафтову інфраструктуру, але це, ймовірно, тимчасово.

"Наші цілі змінюються з кожним днем. Ми не даємо росіянам спокою", - сказав український військовий.

Також один з виробників безпілотників говоріть про те, що не всі американські представники погоджуються з такою політикою США і додав, що його контакти "підморгували", коли передавали попередження та приватно "закликали продовжувати".

Лише вчора ЗСУ дісталися дронави республіки Мордовії, де Україна націлила безпілотники на єдиний російський стратегічний радар радіусом 3000 км.