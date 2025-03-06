Україна не залишиться без космічної розвідки – Forbes

Європейські союзники України володіють багатьма з тих самих космічних можливостей, що і США, хоча і в меншому масштабі.

Ізолюючи Україну від життєво важливої розвідувальної інформації, США також ізолюють себе - особливо в космосі. Однак це не зупинить зусиль України щодо захисту мирного населення від російських ракетних ударів, хоч і може їх ускладнити.

Про це пише Forbes.

При цьому видання підкреслює, що європейські союзники України володіють багатьма з тих самих космічних можливостей, що і США, хоча і в меншому масштабі. Також аналогічні послуги надають комерційні компанії. Україна ще 2022 року орендувала за 17 мільйонів доларів супутник радіолокаційного спостереження у фінської компанії Iceye.

Через два роки Німеччина оплатила розширення можливостей космічного спостереження України за рахунок компаній Rheinmetall і Iceye. А Нідерланди заплатили 13 мільйонів доларів американській компанії Maxar, чиї супутники регулярно фотографують практично всю поверхню Землі, за доступ до знімків.

Повідомляється, що Нідерланди діляться розвідданими з українцями в рамках меморандуму 2024 року. Також Україна отримує космічні дані від найбільших космічних держав Європи: Великої Британії, Італії та Франції. Польща ж оплачує послуги Starlink, підтвердивши своє зобов'язання продовжувати фінансування навіть на тлі повідомлень про можливе блокування доступу України до системи.

До того ж зараз франко-британська компанія супутникового зв'язку Eutelsat веде переговори з Євросоюзом про надання послуг Україні.

Щодо "самоізоляції" США в разі спроб обмеження України, йдеться про те, що американські військові та спецслужби не завжди самі генерують усю розвідувальну інформацію - вони також виграють від обміну даними, особливо через альянс Five Eyes, куди входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія та США.

Хоча під керівництвом президента США Дональда Трампа цей альянс може розвалитися. Адже на тлі ескалації торговельної війни з Канадою та його дивної ідеї змусити Канаду приєднатися до США як 51-й штат, радник Трампа Пітер Наварро закликав виключити Канаду з Five Eyes, що завдало б шкоди всім учасникам альянсу.

За інформацією ЗМІ, Сполучені Штати тепер повністю припинили обмін розвідданими з Україною, що стосується у тому числі інформації про пуски російських ракет і даних, що потрібні для наведення HIMARS.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що країна готова передати Києву свої розвіддані через призупинення з боку США будь-якої розвідки щодо України.