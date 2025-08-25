Україна отримає великий пакет фінансової допомоги від Норвегії

Йдеться про $8,45 млрд у 2025-2026 роках

Норвегія продовжить допомагати Україні, в 2025-2026 роках буде виділено 8,45 мільярдів доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції сьогодні в Києві.

"Сьогодні, пане президенте, я оголосив, що висока підтримка Норвегії для України буде продовжуватися в 2025-2026 роках. І це передбачає 8,45 мільярдів доларів США. Ця сума буде запропонована до виділення парламентом, який буде виділяти кошти в рамках програми Нансен. Сподіваюся, ми зможемо утримати цей рівень підтримки", - сказав він.