Україна отримає великий пакет фінансової допомоги від Норвегії
25 серпня 2025, 14:55
Фото: Главком
Йдеться про $8,45 млрд у 2025-2026 роках
Норвегія продовжить допомагати Україні, в 2025-2026 роках буде виділено 8,45 мільярдів доларів.
Про це заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції сьогодні в Києві.
"Сьогодні, пане президенте, я оголосив, що висока підтримка Норвегії для України буде продовжуватися в 2025-2026 роках. І це передбачає 8,45 мільярдів доларів США. Ця сума буде запропонована до виділення парламентом, який буде виділяти кошти в рамках програми Нансен. Сподіваюся, ми зможемо утримати цей рівень підтримки", - сказав він.
Також прем’єр зазначив, що найбільш ефективна безпекова гарантія для України - це підсилення обороноспроможності її у всіх вимірах.
"Ми посприяємо постачанню двох систем Patriot, які ми співфінансуємо… Ми будемо робити все, що в наших силах, щоб допомогти вам захищатися", - підкреслив Гар Стере.
Крім того, він додав, що Норвегія співфінансує постачання та накопичення газу для України.
"Ми робимо це з європейськими партнерами. І ми врахуємо ваші меседжі", - запевнив прем’єр Норвегії.