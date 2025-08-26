Україна та росія обмінялися листами від військовополонених
26 серпня 2025, 13:53
Омбудсмен Лубінець
Уповноважені України та рф обговорили передачу гуманітарних посилок для військовополонених
Під час обміну полоненими Україна та росія обмінялися листами від військовополонених з обох сторін, а також обговорили формування передачі гуманітарних посилок.
Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Під час останнього повернення наших громадян відбулася взаємодія з апаратом уповноваженої з прав людини у рф Тетяни Москалькової. У ході діалогу було здійснено обмін листами від військовополонених з обох сторін, обговорено питання формування передачі гуманітарних посилок для військовополонених та воззʼєднання родин", – написав він.
Як відомо, російські військовополонені можуть надсилати і отримувати листи без обмежень. Вручатимуть листи призначені працівники табору або визначені Координаційним штабом особи, в присутності яких військовополонений зобов’язаний розпечатати отримане.