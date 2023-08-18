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Україна та Румунія домовилися про відкриття нового пункту пропуску та спрощення митного контролю

18 серпня 2023, 19:23
Україна та Румунія домовилися про відкриття нового пункту пропуску та спрощення митного контролю
Джерело: dia.dp.gov
Він працюватиме в цілодобовому режимі для пасажирського та вантажного сполучення.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вирушив до Румунії з офіційним візитом. У ході переговорів у Бухаресті було підписано низку угод, спрямованих на посилення співробітництва двох країн.

Про це йдеться на сайті Уряду.

За його словами, Україна домовилася з Румунією про відкриття пункту пропуску між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацією. 

Серед інших домовленостей – розвиток під'їзних колій, залізничної інфраструктури, впровадження механізмів керування дорожнім рухом для зменшення пробок, а також спрощення прикордонного, митного та фітосанітарного контролю.

"Там, де це можливо і доцільно, розглядатимемо можливість скоординованого прикордонного контролю для спрощеного транзиту товарів між Україною та Румунією", – повідомив прем'єр.

Крім того, глави урядів домовилися про відновлення та вдосконалення транспортної інфраструктури, зруйнованої росією, а також про сприяння навантаженню української продукції в морських та річкових портах Румунії.

"Також уряди України та Румунії підписали угоду про взаємне визнання документів щодо освіти. Це означає, що українці зможуть працювати за фахом, перебуваючи на території сусідньої країни", – розповів Шмигаль.

 

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