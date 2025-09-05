Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна та Словаччина домовились про співпрацю у сфері безпеки та енергетики

05 вересня 2025, 19:13
Словаччина підтвердила підтримку вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський охарактеризував зустріч з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, яка відбулася в Ужгороді, як результативну та насичену важливими темами. За його словами, сторони обговорили ключові питання, що мають значення як для України, так і для Словаччини, зокрема гарантії безпеки та постачання енергоресурсів із росії.

"Я поінформував про мою розмову з президентом Трампом, а також про співпрацю з лідерами коаліції держав, які прагнуть наблизити мир і гарантувати безпеку для України. Ми говорили й про нову безпекову систему для Європи, і тут Словаччина відіграватиме активну роль. Прем’єр-міністр поділився власними контактами з Китаєм. Окремо ми торкнулися питання енергетичної незалежності Європи. російській нафті й газу майбутнього немає", — зазначив Зеленський у Telegram за підсумками перемовин.

Глава держави також наголосив, що Словаччина підтримує курс України на членство в ЄС, підкресливши важливість цього кроку. "Ми однаково бачимо необхідність спільного руху України та Молдови до вступу в Євросоюз. Не менш значущою є й двостороння співпраця у сфері економіки, енергетики та розвитку інфраструктури, що посилює наші країни й наші народи", — підсумував він.

