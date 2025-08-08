Україна та ЄС обговорили потреби у фінансуванні ОПК

Сторони обговорили розподілення фінансування – на виробництво FPV-дронів, далекобійних засобів та дронів-перехоплювачів

Заступник міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч із заступником голови представництва ЄС в Україні Ґедимінасом Навіцкасом, під час якої обговорили питання фінансування у поточному та наступному роках.

Про це повідомила пресслужба Міноборони

"Для України важливим питанням залишається завчасне планування фінансування ОПК, а також поставок озброєння та іншої допомоги. Щоб розуміти, які обсяги виробництва зброї ми можемо мати на початку 2026 року, його потрібно профінансувати цього річ. Наразі є потреба у $6 млрд", - йдеться у повідомленні.