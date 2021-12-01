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Україна у 2020 році наростила випуск прокату на 0,7%, чавуну на 1,5%, але знизила сталі на 1,4%

За підсумками 2019 року скоротили виплавку сталі на 1% порівняно з 2018 роком - до 20,848 млн тонн, випуск загального прокату - також на 1%
У 2020 році виплавка сталі знизилася на 1,4% - до 20,549 млн тонн, але чавуну зросла - на 1,5%, до 20,358 млн тонн.
Україна у 2020 році наростила випуск прокату на 0,7%, чавуну на 1,5%, але знизила сталі на 1,4% Фото: turbina.ru

Українські металургійні підприємства у 2020 році збільшили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 0,7% порівняно з попереднім роком - до 18,344 млн тонн, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється в інформації об'єднання "Укрметалургпром" у понеділок увечері, у 2020 році виплавка сталі знизилася на 1,4% - до 20,549 млн тонн, але чавуну зросла - на 1,5%, до 20,358 млн тонн.

Як повідомлялося, метпідприємства України за підсумками 2019 року скоротили виплавку сталі на 1% порівняно з 2018 роком - до 20,848 млн тонн, випуск загального прокату - також на 1%, до 18,387 млн тонн, виплавка чавуну впала на 2% - до 20,064 млн тонн.

Нагадаємо, що Україна в 2019 р скоротила випуск труб на 9,1%, за іншими даними - на 10,5-16,9%

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12 01 2021 10:17
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