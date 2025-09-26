Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна відреагувала на участь МАГАТЕ у російському форумі

26 вересня 2025, 20:59
Україна відреагувала на участь МАГАТЕ у російському форумі
Фото: dpa
росія фактично використала керівництво Агентства у цілях своєї пропаганди.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув до москви на форум World Atomic Week з нагоди 80-ї річниці російської ядерної промисловості. Він взяв участь у заходах, зустрівся з путіним і директором «Росатома» Олексієм Ліхачовим.

"Своєчасний і важливий обмін думками з президентом росії путіним щодо проблем ядерної енергетики, нерозповсюдження ядерної зброї та ядерної безпеки. Вдячний за підтримку неупередженій та професійній роботі МАГАТЕ", — написав Гроссі в X.

Міністерство закордонних справ України заявило, що Україна високо цінує технічну присутність МАГАТЕ на українських майданчиках, включаючи ЗАЕС, і продовжить взаємодію з Агентством у межах його мандату. Проте росія використала керівництво МАГАТЕ у своїй пропаганді.

"Крім того,"урочистості» за участі очільника МАГАТЕ відбуваються на тлі оприлюднення нового розслідування правозахисної організації Truth Hounds, "Seizing Power", що документує причетність "Росатома" до окупаційного управління майданчиком ЗАЕС, а також системних тортур, катувань і переслідувань цивільних громадян, зокрема співробітників станції", — додали в МЗС.

МАГАТЕРафаель ГроссіВладімір ПутінЗАЕС

