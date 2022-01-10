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Україна закликає партнерів до жорстких дій щодо росії, яка зазіхнула на чужі території

Україна закликає партнерів до жорстких дій щодо росії, яка зазіхнула на чужі території Фото: unian.ua

У відповідь на спроби росії анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області Україна ухвалила низку рішень задля зміцнення своєї безпеки та безпеки євроатлантичного простору, йдеться у заяві МЗС України. Київ також  закликає партнерів вжити рішучих і невідкладних дій для захисту міжнародного правопорядку.

Влаштований російським керівництвом спектакль із підписанням "договорів про приєднання" на матиме жодних правових наслідків для адміністративно-територіального устрою чи міжнародно визнаних кордонів України, наголошується у заяві.

Тимчасово окуповані росією територій й надалі вважатимуться суверенними територіями України. А дії окупанта є юридично нікчемними згідно з міжнародним правом.

У міністерстві наголошують, що незаконна спроба анексії українських територій є частиною загарбницької війни росії проти України та свідомим знищенням Статуту ООН.

"росія свідомо загострює ситуацію та демонструє повну зневагу до всіх країн та міжнародних організацій, які закликали її до переговорів і миру. Кремль пішов на спробу анексії українських територій попри попередження української сторони, що цей крок  покладе край будь-яким дипломатичним зусиллям", - зазначають дипломати.

У відповідь на це Україна оголосила про намір приєднатися до НАТО за пришвидшеною процедурою; заявила про активізацію зусиль щодо збільшення допомоги від партнерів, а також пришвидшення реалізації гарантій безпеки згідно із Київським безпековим договором.

"Україна та світ ніколи не визнають російських спроб встановити контроль над українською землею та не погодяться на неправомірні російські ультиматуми. Реалізуючи своє законне право на самооборону, Україна продовжить відновлювати свою територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах", - наголошується у заяві.

Київ закликає партнерів пришвидшити надання нашій державі усієї необхідної військової, економічної та фінансової допомоги, а також запровадити додаткові жорсткі санкції проти росії.

росія та її керівництво повинні бути ізольовані від цивілізованого світу та виключені з міжнародних організацій. Україна наполягає на необхідності юридично та політично визнати росію державою-терористом.

"Ми закликаємо кожну державу підтримати ініціативу щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, ініційованого українською стороною задля притягнення вищого військово-політичного керівництва росії до відповідальності за розв’язання злочинної війни проти України", - підсумовується у заяві.

Раніше повідомлялось, що РНБО затвердила новий список санкцій.

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01 10 2022 21:51
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