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Україна звернулась до ЄС з проханням скасувати мита та квоти на український експорт до завершення переговорів про членство

Верховна Рада України звернулася до Європейського Союзу з проханням скасувати мита та квоти на український експорт до завершення переговорів про членство України в ЄС.
Україна звернулась до ЄС з проханням скасувати мита та квоти на український експорт до завершення переговорів про членство
Відповідну постанову "Про Звернення ВРУ до Європейського Парламенту та Ради ЄС щодо поглиблення економічної співпраці та продовження дії тимчасових заходів з лібералізації торгівлі" (реєстр. №8075) парламент ухвалив 6 жовтня, повідомляє сайт ВР. 
 
"Згідно з Регламентом №870 Європейський Союз у цьому році призупинив для українських товарів усі антидемпінгові мита, усі тарифні квоти, мита для промислової продукції та застосування системи мінімальних вхідних цін для фруктів та овочів. Цей пільговий режим буде застосовуватись до 5 червня 2023 року", - нагадала заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.
 
За її словами, пільговий режим має позитивний ефект на обсяги торгівлі українськими товарами в Європейському Союзі. Експорт до ЄС за три квартали перевищив довоєнний рівень на 6,3%, або 1,2 млрд доларів. Найбільше в грошовому вимірі зріс експорт кукурудзи, соняшникової олії, насіння соняшнику, пшениці та електроенергії.
 
"Загалом в умовах, коли прогнозне падіння ВВП України за підсумками року складатиме від 30% до 35%, ми маємо застосовувати всі можливі інструменти для підтримки українських виробників. Наше спільне завдання - переконати європейців дослухатись до пропозиції про продовження пільгового режиму", - резюмувала заступниця голови комітету.
 
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06 10 2022 21:31
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