Українська розвідка розкрила секрети нового дрона окупантів з LTE-зв’язком

росія почала активно застосовувати новий безпілотник з LTE-зв’язком. Він може працювати як розвідувальний або ударний дрон, а також використовуватися для перевантаження української ППО.

Як виявилось, дрон може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО.

Ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу.

В ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV.

Конструктивно безпілотник має фюзеляж типу "дельта-крило", подібний до "Шахед-131" (Гєрань-1), але дещо менший.

Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.

Як виявилось, майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї. Зокрема:

модулі зв’язку,

мінікомп’ютер,

регулятор живлення,

кварцовий генератор.

Двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить дрон найбільш подібним до баражуючого боєприпасу "Італмас" виробництва російської Zala group.