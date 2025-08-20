Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Українська розвідка розкрила секрети нового дрона окупантів з LTE-зв’язком

20 серпня 2025, 09:09
фото: ГУР
ГУР опублікувало 3D-модель, складові та компоненти нового безпілотника, який Росія активно застосовує на різних напрямках фронту
росія почала активно застосовувати новий безпілотник з LTE-зв’язком. Він може працювати як розвідувальний або ударний дрон, а також використовуватися для перевантаження української ППО.
 
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
 
Як виявилось, дрон може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО.
 
Ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу.
 
В ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV.
 
Конструктивно безпілотник має фюзеляж типу "дельта-крило", подібний до "Шахед-131" (Гєрань-1), але дещо менший.
 
Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.
 
Як виявилось, майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї. Зокрема:
 
  • модулі зв’язку,
  • мінікомп’ютер,
  • регулятор живлення,
  • кварцовий генератор.
 
Двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить дрон найбільш подібним до баражуючого боєприпасу "Італмас" виробництва російської Zala group.
 
дронивійна в Україніросія окупанти

