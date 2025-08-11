Українські безпілотники вивели з ладу Саратовський НПЗ

Завод, що належить ПАТ "Роснефть", припинив приймання нафти.

У ніч на 10 серпня українські безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод. Пошкодження виявилися настільки серйозними, що це позначилося на роботі підприємства.

Завод, що належить ПАТ "Роснефть", припинив приймання нафти.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

За інформацією видання, Саратовський НПЗ, розташований у Поволжі, має проектну потужність переробки близько 140 000 барелів сирої нафти на добу. Його тривала зупинка може вплинути на постачання бензину на внутрішньому ринку, оскільки попит на це паливо демонструє сезонне зростання. Підприємство також випускає авіаційний гас — паливо для літаків.

У "Роснефті" на запит журналістів про коментар не відповіли.

Нагадаємо, Рязанський нафтопереробний завод зупинив половину переробних потужностей з 2 серпня — усе через атаку українського безпілотника минулого тижня.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод "Роснафти", який також постраждав 2 серпня від атаки дронів, зупинив роботу.