Український рейд ATACMS у неділю вразив два російські кораблі в Севастополі.

Про це пише бізнес-видання Forbes.

Ракетний корвет ВМФ рф "Циклон" увійшов до складу Чорноморського флоту в липні 2023 року, а вже за десять місяців після цього український ракетний удар потопив цей корабель класу "Каракурт" у Севастополі.

Ще один "Каракурт", недобудований "Аскольд", був пошкоджений під час листопадового ракетного обстрілу українськими ракетами суднобудівного заводу в Керчі в Криму.

"російське військово-морське керівництво має бути дуже стурбоване майбутнім Чорноморського флоту, адже Україна виводить з ладу російські бойові кораблі швидше, ніж росія може побудувати нові або посилити їх кораблями з інших регіональних флотів", - пише видання.

Хоч Туреччина і блокує проходження військових кораблів через протоку Босфор, яка з'єднує Середземне море з Чорним, єдиним способом для росіян посилити Чорноморський флот є перекидання менших кораблів до Чорного моря річкою - або будівництво їх на чорноморських верфях.

Журналісти пишуть, що в квітні українські спецпризначенці влаштували диверсію на російському ракетному корветі "Серпухов" у Калінінграді на Балтійському морі. Цей корвет класу "Буян" був одним з небагатьох російських військових кораблів, достатньо малих, щоб дістатися до Чорного моря каналами, Волгою, Доном, а потім Азовським морем.

Крім пошкодженого "Аскольда" і затонулого "Циклона", ще п'ять "Каракуртів" будуються на верфях у Криму або на Волзі, тому є всі підстави очікувати, що ці корвети також стануть об'єктами атак, коли вони приєднаються до флоту в найближчому майбутньому, пише видання.

Українці розробили або придбали у своїх іноземних союзників - цілу низку протикорабельних боєприпасів великої дальності.

Так, в україни є безпілотники та морські дрони, а також ракети великої дальності "Нептун".

А також Велика Британія і Франція надали Україні крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow і SCALP-EG, які можуть досягати 250 км.

А ще США передали кілька моделей ракет наземного базування, зокрема, моделі M48 дальністю більше 250 км і 300 км M57 з 470-фунтовими боєголовками і достатньою точністю, щоб вражати кораблі в порту.

Остання атака, яка потопили "Циклон" включав в себе саме атаку з допомогою ракет М48 або М57 нагадуючи, що Україна отримала понад 120 ПТРК двома партіями - одну восени минулого року, іншу у квітні.

"російська протиповітряна оборона виявилась безсилою зупинити ці ракети. Це зловісний розвиток подій для російського військово-морського командування, яке бореться за збереження того, що залишилося від Чорноморського флоту", - пише видання.

Професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії Філліпс О'Брайен сказав, що якщо ATACMS змушують росіян вивести військові кораблі з Севастополя, важко уявити, що база залишиться корисною для росіян. За його словами, російське командування може не мати іншого вибору, окрім як відвести всі вцілілі кораблі до портів на півдні рф, які знаходяться за межами досяжності ATACMS.