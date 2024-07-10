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ПОЛІТИКА

Український морський дрон Magura V5 знищив найбільшу кількість російських військових кораблів

10 липня 2024, 17:23
Український морський дрон Magura V5 знищив найбільшу кількість російських військових кораблів
Фото: РБК-УКРАЇНА
З них вісім було повністю знищено.

Найбільшу кількість російський військових кораблів знищив український морський дрон Magura V5.

Про це інформує польський журнал "Political Science and Security Studies Journal", назвавши цей безпілотник найрезультативнішим у своїй галузі. На його рахунку 14 суден, серед яких: 

  • розвідувальний корабель "Іван Хурс" (пошкоджено 24 травня 2023-го);
  • патрульний корабель "Сєргєй Котов" (пошкоджено 24 липня і 13 вересня 2023-го);
  • десантний катер "Д-144 Серна" (потоплено 11 листопада 2023-го);
  • десантний катер "Д-295 Акула" (потоплено 11 листопада 2023-го);
  • ракетний катер "Івановєц" (потоплено 1 лютого 2024-го);
  • великий десантний корабель "Цезар Куніков" (потоплено 14 лютого 2024-го);
  • патрульний корабель "Сєргєй Котов" (потоплено 5 березня 2024-го);
  • два швидкісних катери спеціального призначення "РИФ-75" (знищено 6 травня 2024-го). 

Інші морські безпілотники мають такий результат: дрони "Микола" та "Мамай" уразили два кораблі, а Sea Baby — чотири. Деякі найменування озброєння свідчать про те, що дослідники опиралися на відкриті джерела.

Magura V5кораблі рфвійна

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