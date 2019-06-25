Українці назвали, які передачі вважають найнебезпечнішими на ТБ
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, повідомляє "Укрінформ".
Зазначається, що 28,8% респондентів віднесли реаліті-шоу до типів програм, які можуть містити елементи негативно впливу на аудиторію, особливо - на дитячі.
При цьому 28,3% опитаних назвали найбільш шкідливим контентом ток-шоу, а 23,8% - телесеріали.
Повідомляється, що близько 60% українців сприймають демонстрацію насилля на телебаченні як найбільший ризик негативного впливу на дітей.
За даними досліджень, значна частка респондентів вважає небезпечним контентом на ТБ ненормативну лексику (38,6%), сексуальний контент (38,4%) і демонстрацію антисоціальної поведінки (38%).
При цьому 51% громадян вважає, що відповідальність за контакт дітей зі шкідливим контентом лежить переважно на батьках, а понад чверть респондентів розділяє її між батьками, телеканалами й органами державної влади.
Згідно з результатами опитування, майже 50% українців висловилися проти демонстрування контенту, який може зашкодити телеглядачам.
Третина респондентів виступає за трансляцію такого контенту у разі забезпечення телеканалами умов щодо його свідомого споживання.
Водночас, 59,8% респондентів повідомили, що перемикають на інший телеканал чи радіостанцію, коли натрапляє на "негативний" контент.
Повідомляється, що дослідницький проект "Сприйняття українцями телерадіоефіру: результати дослідження громадської думки" є частиною всеукраїнського соціологічного опитування "Думки та погляди населення України: травень 2019 (омнібус)", що проводилося Київським міжнародним інститутом соціології протягом травня-червня 2019 року.
Загалом було опитано 2021 респондента у 110-ти населених пунктах за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, що найбільшими загрозами свободі слова українські журналісти вважають цензуру з боку власників ЗМІ, низький рівень кваліфікації журналістів та фізичні загрози, пов’язані із журналістською діяльністю.
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