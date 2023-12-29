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ПОЛІТИКА

Умєров попередив, що в окупантів ще є багато ракет, тож подібні удари можуть повторюватися

29 грудня 2023, 15:21
Умєров попередив, що в окупантів ще є багато ракет, тож подібні удари можуть повторюватися
Джерело: wikipedia
Він також подякував українським силам ППО.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що росіяни багато місяців накопичували ракети, щоб вдарити по Україні, вони можуть продовжити атаки з огляду на запаси ракет, але за кожний злочин рф буде справедливе покарання.

Про це заявив Умєров у Facebook.

"росіяни вбили і поранили наших громадян, зруйнували інфраструктуру. Знову й знову росія демонструє всьому світу, що не має іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців, - прокоментував Умєров ранковий ракетний удар. - За кожен з цих злочинів буде справедливе покарання".

Міністр подякував українським силам ППО, які відбили ранкову атаку.

Вранці 29 грудня росія здійснила наймасовіший від початку повномасштабної війни удар з повітря по Україні. Речник ПС Юрій Ігнат розповів, що досі захисники не бачили одночасно на моніторах такої кількості ворожих об'єктів. Окупанти запустили по українцях майже усі типи наявних ракет, окрім "Калібрів". Сумарно було випущено 158 цілей. Як наслідок, є загиблі у Києві, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі та у Львові. 

Умєроватакавійна в Українірф тероризм

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