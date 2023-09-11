Умєров та очільник Пентагону провели першу розмову

Глава Пентагону привітав Умєрова із призначенням та підтвердив незмінну підтримку України з боку США.

Міністр оборони США Ллойд Остін провів першу телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони США.

Глава Пентагону привітав Умєрова із призначенням та підтвердив незмінну підтримку України з боку США.

Крім цього, міністр Остін надав оновлену інформацію про діяльність США з надання допомоги у сфері безпеки та обмінявся думками з Умеровим щодо пріоритетів, пов'язаних із задоволенням невідкладних потреб України на полі бою, а також потреб у потенціалі на довгострокову перспективу.

Остін та Умєров також обговорили порядок денний засідання контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться наступного тижня на авіабазі "Рамштайн".

Крім цього, обидва міністри пообіцяли підтримувати тісні контакти.

Верховна рада 6 вересня призначила колишнього керівника Фонду держмайна Рустема Умєрова новим міністром оборони замість Олексія Резнікова.

Першого дня на посаді Умєров поділився планами своєї роботи: найближчим часом Міноборони запровадить електронний військовий квиток, запустить єдиний реєстр призовників, а також переведе в електронну форму діяльність ВЛК.