Уряд розпустив наглядову раду "Енергоатома"

За словами Свириденко, нова Наглядова рада має перезапустити керівництво компанії.

Кабінет міністрів у вівторок, 11 жовтня, достроково припинив повноваження Наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом". Ухвалено рішення для перезапуску компанії.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

"Сьогодні ухвалили перші рішення для перезапуску НАЕК "Енергоатом"… Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на Наглядовій раді. Важливо, що уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії", — написала прем'єрка.

Вона також зазначила, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, проконсультувавшись з міжнародними партнерами, протягом тижня має подати на затвердження уряду новий склад Наглядової ради.

За словами Свириденко, нова Наглядова рада має перезапустити керівництво компанії, провести її повний аудит та надати всебічне сприяння правоохоронним органам у розслідуванні справи щодо можливої корупції в "Енергоатомі".

Окрім цього, прем'єрка заявила, що доручила провести терміновий аудит "Енергоатома", зокрема щодо закупівель.

"Очікуємо на результати аудиту в найкоротші терміни. Матеріали передамо правоохоронним та антикорупційним органам", — додала Свириденко.

10 листопада у НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої можуть бути причетні українські чиновники.

Правоохоронці встановили, що злочинна організація брала "відкати" у контрагентів "Енергоатома".

Пізніше незаконно отримані гроші вони відмивали в офісі в центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, нині сенатора рф Андрія Деркача.

Колишньому віцепремʼєру та міністру національної єдності Олексію Чернишову оголосили про підозру у незаконному збагаченні. На цей раз — у справі про схеми на енергетиці.