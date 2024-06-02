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В армії рф звинувачують в корупції для усунення з посад нелояльних – розвідка Британії

02 червня 2024, 18:37
В армії рф звинувачують в корупції для усунення з посад нелояльних – розвідка Британії
Нещодавній арешт за звинуваченням у корупції екскомандувача 58-ї загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова - це чергове свідчення того, що в росії такі звинувачення використовують для усунення з посади нелояльних.

Про це в соцмережі X (twitter) пише Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

"21 травня 2024 року російські ЗМІ повідомили, що Попова заарештували за звинуваченням у шахрайстві та корупції, пов’язаних із продажем військових будівельних матеріалів. У липні 2023 року Попов був звільнений з посади командувача 58-ї ОМСБр (дислокована на Запорізькому напрямку в Україні) після оприлюднення його приватної критики щодо компетентності рішень російського керівництва Міноборони щодо ведення війни. Пізніше Попов публічно розкритикував рішення про його усунення, описавши це як “наш старший командир вдарив по нас із тилу і підло обезголовив армію в найважчий і напружений момент", - йдеться в дописі. 

В системі, де корупція є пандемією, покарання за неї є політичним інструментом, ніж спробою покращення процесів.

"В росії тривала історія з висуненням звинувачень військовим у корупції, справжніх або надуманих. Їх використовують для покарання або усунення критиків або тих, хто обурив високопосадовців еліти. Ймовірно арешт Попова є демонстративним покаранням за його нелояльність вищестоящим", - пише розвідка. 

Там додали, що Попов загалом вважався висококомпетентним командувачем та користувався популярністю серед військових рф.

"Арешт Попова ще більше занепокоїть військових і посилить думку серед його колег командувачів, що лояльність і слухняність режиму більше цінується, ніж компетентність і харизма", - додали у відомстві.

 

корупціярозвідкаармія рф

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