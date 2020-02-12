В Азербайджані з’явилося нове державне свято

Тепер там щороку відзначатимуть день, коли оголосили перемир'я в Карабасі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв ввів нове державне свято: День Перемоги, який буде відзначатися щороку 10 листопада.

У цей день, 10 листопада, було оголошено про припинення вогню в Нагірному Карабасі, повідомляє "Громадське".

Таке розпорядження опубліковане на сайті президента країни.

У заяві Алієва йдеться, що з 1980-х років Вірменія намагалася анексувати 20% території Азербайджану, через що більш як мільйону азербайджанців довелося переселитися.

"У відповідь на провокації й військову агресію Вірменії азербайджанський народ почав патріотичну війну, щоб припинити окупацію наших земель і примусити Вірменію до миру", - заявив президент Азербайджану.

За словами Алієва, за 44 дні війни армія Азербайджану "захопила безліч населених пунктів і стратегічних висот". Він називає закінчення війни "капітуляцією Вірменії та її визнанням поразки у війні".

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Цього дня Азербайджан, Вірменія і Росія підписали угоду про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Так, через військові успіхи Азербайджану в Карабаху влада Вірменії змушена була погодитись на невигідну угоду, яка, серед іншого, передбачає, що Єреван має віддати Азербайджану фактично весь так званий пояс безпеки навколо НКР.

Йдеться про райони Азербайджану, захоплені вірменами під час попередньої війни, вони мали забезпечувати безпеку власне самої невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки. Ті райони НКР, які Баку вже зайняв, також залишаються під контролем Азербайджану.

Крім припинення вогню, країни домовилися про те, що в Нагірному Карабаху щонайменше на 5 років розташуються російські миротворці, натомість Вірменія свої сили виведе. Повний текст угоди читайте тут.

Така угода викликала обурення вірменів, у Єревані відбувались акції протесту, від прем'єра Нікола Пашиняна вимагають піти у відставку.

Нагадаємо, що 8 листопада Азербайджан заявив про взяття міста Шуша - одного з ключових міст Нагірного Карабаху