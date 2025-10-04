В Італії мільйони людей вийшли на протести проти політики Мелоні щодо Ізраїлю

Дороги й порти заблоковані, школи закриті після того, як профспілки оголосили загальний страйк через війну Ізраїлю проти Гази.

У п’ятницю по всій Італії відбулися масштабні страйки й акції протесту, що посилили тиск на уряд Джорджі Мелоні з вимогою зайняти жорсткішу позицію щодо Ізраїлю.

Про це пише Politico.

Профспілки, студенти, активісти та родини блокували автостради й транспортні вузли у багатьох містах, розмахуючи палестинськими прапорами та транспарантами з вимогою зупинити окупацію. За даними найбільшої італійської профспілки CGIL, у протестах взяли участь понад 2 мільйони людей.

Заклик до загального страйку пролунав у четвер після того, як Ізраїль затримав Global Sumud Flotilla — флотилію з 41 судна, що намагалася доставити гуманітарну допомогу до Гази. Серед затриманих було 20 італійських активістів.

Учасники акцій звинувачують уряд Італії в бездіяльності щодо захисту активістів та вимагають:

розірвати військові зв’язки з Ізраїлем,

визнати палестинську державу,

скоротити витрати на озброєння.

Рим наполягає, що не визнає Палестину, доки не будуть звільнені заручники й Хамас не піде з влади в Газі.

У п’ятницю протестувальники перекрили головні автостради в Пескарі, Тренто, Болоньї, Мілані та Турині, а також вийшли на залізничні колії у Флоренції, Генуї, Перуджі та Кальярі. У Турині та Неаполі сталися сутички демонстрантів із поліцією.

Страйкували транспортники, медики та вчителі — скасували рейси потягів, школи не працювали, студенти захопили університети. У порту Ліворно докери заблокували ворота, створивши черги з вантажівок.

Міністр транспорту Маттео Сальвіні заявив, що страйк є незаконним і пригрозив штрафами. Мелоні ще в четвер розкритикувала протести, звинувативши учасників у бажанні “влаштувати собі довгі вихідні”, й сказала, що ці дії не допоможуть палестинцям, а лише створять проблеми італійцям.

У Римі демонстранти вирушили ходою від вокзалу Термини, який поліція повністю перекрила.

“Цей уряд не засуджує того, що відбувається в Газі. Він надсилає зброю, щоб підтримати геноцид, тоді як на охорону здоров’я, освіту та зарплати грошей немає,” — сказала 24-річна Клара з Віченци.

Восьмирічна дитина тримала плакат: "Діти Гази, ми з вами. Я теж — Global Sumud Flotilla".

Лідер CGIL Мауріціо Ландіні заявив, що протестувальники “несуть у світ послання солідарності та братерства” і підкреслив: "Серйозний уряд повинен слухати народ".