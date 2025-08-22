Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Італії загинув шестирічний хлопчик-біженець з України

22 серпня 2025, 17:57
В Італії загинув шестирічний хлопчик-біженець з України
Фото: агенція Ansa
Дитину збила машина на пішохідному переході
У місті Санта-Марія-ді-Сала неподалік Венеції загинув шестирічний хлопчик з України, який разом із матір’ю переховувався від війни.
 
Про це пише агенція Ansa.
 
Дитину збила автівка на пішохідному переході вдень 20 серпня. 
 
У середу ввечері Владислав з матір’ю відвідували центр розміщення українських біженців — мати везла на велосипеді сумки з покупками, хлопець йшов у кількох метрах за нею. За словами свідків, коли пара переходила дорогу, найближча до них автівка зупинилася, однак автомобіль, що рухався позаду, обігнав її та на великій швидкості збив дитину — хлопчика відкинуло на понад 30 метрів у кювет.
 
З важкими травмами Владислава доставили до лікарні, але у четвер увечері він помер.
 
Владислав прибув з України місяць тому з матір'ю та братом.

 

